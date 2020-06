Prazo para o alistamento militar obrigatório é prorrogado até 30 de setembro

A 145ª Junta de Serviço Militar de Fernandópolis informa que foi prorrogado para até o dia 30 de setembro o prazo para o alistamento militar obrigatório para os jovens nascidos no ano de 2002. O período de inscrição terminaria em 30 de junho.

Devem se apresentar: brasileiros, do sexo masculino, e que completem 18 anos de idade em 2020. O serviço de alistamento presencial está interrompido temporariamente. Para se cadastrar, é preciso acessar ao site: www.alistamento.eb.mil.br ou o aplicativo do serviço militar disponível nas lojas de APPs de todas as plataformas.

Quem perder os prazos deve ir à Junta de Serviço Militar mais próxima, pagar uma multa militar e realizar seu alistamento. O Ministério da Defesa informa que, além da multa, quem não se alista no prazo estará em débito com o Serviço Militar e não poderá:

Obter passaporte ou prorrogação de sua validade;

Ingressar como funcionário, empregado ou associado em – instituição, empresa ou associação oficial, oficializada ou subvencionada;

Assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios;

Prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino;

Obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão;

Inscrever-se em concurso público;

Exercer, a qualquer título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação;

Receber qualquer prêmio ou favor do Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios.