PRÉ-CARNAVAL: DISE “ABRE ALAS” E PRENDE TRAFICANTES EM VOTUPORANGA

. DA S.O., DE 37 ANOS E J.F.G., DE 27 ANOS FORAM PRESOS NO BAIRRO VILA PAES.

Na tarde desta quinta-feira (20), policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prenderam em flagrante um homem de 37 anos, identificado como T. da S.O., pelo envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Vila Paes, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, o indivíduo ainda foi autuado por associação para o tráfico de drogas e armazenar produtos destinados a fins terapêuticos sem registro de órgão de vigilância sanitária ou de procedência ignorada.

Segundo informações, desde a semana passada, a DISE desencadeou operação pré-carnaval com o intento de combater o tráfico de drogas nesta época do ano, realizando diversos flagrantes, após meses de investigação.

Nesta quinta-feira, foi abordada uma das pessoas investigadas, tratando-se de uma mulher, identificada como J.F.G., de 27 anos, que levava consigo dezenas de comprimidos de ecstasy devidamente armazenados em sacos zip para serem entregues a usuários. Em determinado momento, as equipes policiais abordaram-na e localizaram em sua bolsa os referidos comprimidos.

Em seguida, os policiais foram até as residências dos investigados e conseguiram apreender dois invólucros de maconha, dois invólucros de cocaína, 475 comprimido de ecstasy, um invólucro de MD Cristal, oito micropontos de LSD, dinheiro oriundo da comercialização, dois aparelhos celulares, centenas de saquinhos plásticos tipo zip para armazenamento da droga e dezoito ampolas de anabolizantes diversos.

Diante do exposto, os investigados foram conduzidos à DISE, onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.