Prédio dos Correios é lacrado após descumprimento de determinação Judicial

A Justiça do Trabalho Lacrou a entrada do Centro de Entrega de Encomendas (CEE) de Rio Preto no final da tarde desta segunda-feira (8) em Rio Preto. O pedido foi feito pelo Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos de Rio Preto, que já tinha obtido liminar para que os servidores dos correios trabalhassem em regime de home office depois que um funcionário foi diagnosticado com a Covid-19. A medida foi assinada pelo juiz da 2ª Vara do Trabalho de Rio Preto, Sidney Pontes Braga.

Segundo a justiça o prédio foi lacrado devido ao descumprimento da liminar, que ainda estabelecia multa diária de R$ 10 mil e a obrigação de testar todos os trabalhadores da unidade. Se os testes não forem feitos, os Correios deverão manter todos os empregados em trabalho remoto ou em falta justificada durante o período.

Ainda de acordo com a determinação, tanto o CEE, no Distrito Industrial, quanto o Centro de Distribuição Domiciliária (CDD), na avenida Nossa Senhora da Paz, deveriam permanecer fechados durante 15 dias.

