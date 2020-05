Prefeito de Santa Fé do Sul confirma que partir de hoje Academias, Salão de Beleza e Barbearia já poderão retornar as atividades

Prefeito Ademir Maschio confirma que com a decisão do TJ- SP confirma que partir de hoje (28) Academias , Salão de Beleza e Barbearia já poderão retornar as atividades, obedecendo as exigências sanitárias vigente. O anúncio foi feito agora, após a publicação da liminar favorável ao município.

O TJ reconheceu portando o Decreto Federal que reconheceu as atividades de academias, salão de beleza e barbearia foram considerados atividades essenciais.

A partir de 1º de junho de 2020, as atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio em geral e os Shopping Centers, ou similar como galerias de lojas poderão retomar suas atividades desde que obedecidas as recomendações do Ministério da Saúde.