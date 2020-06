Prefeito de Santo Antônio do Aracanguá morre vítima de Covid-19 aos 35 anos

O prefeito de Santo Antônio do Aracanguá, Rodrigo Aparecido Santana Rodrigues (DEM), faleceu por consequências da Covid-19 na tarde desta sexta-feira, 26, no Hosítal Unimed em Araçatuba/SP. Ele estava internado na UTI, intubado e em ventilação mecânica desde o dia 2 de junho.



O falecimento foi confirmado pelo irmão dele, Odacir Santana Rodrigues, que é medico. Segundo ele, Santana teve falência múltipla de órgãos e parada cardiorrespiratória.



Com informações de RP10.