PREFEITO JOÃO DADO IRÁ DECRETAR FECHAMENTO TOTAL DO COMÉRCIO

Hoje (31) em uma entrevista coletiva o chefe do executivo informou a imprensa que irá publicar um novo decreto em que a partir desta segunda-feira (1º) será obrigatório no município o fechamento das seguintes atividades:

Academias, clubes, restaurantes, bares, cultos de igrejas e também a “meia-porta” para recebimento no comércio da cidade de carnês e contas. Em alguns desses casos as vendas por delivery por ser trabalhada.

Também se torna obrigatório o uso de máscaras do modo correto nas ruas e com pensa de multa para quem não cumprir as novas medidas no valor de R$ 276,00 e que serão aplicadas pelos agentes de saúde.

O Decreto será publicado amanhã e Votuporanga vai em uma fase diferente do que apontou o Governo do Estado de São Paulo que colocou a cidade na Fase 2 (controle), mas segundo o prefeito por conta do rápido aumento dos números de casos tivemos de voltar um passo atrás para logo dar dois para frente, disse o prefeito que também salientou que o governador do estado João Doria deixou claro que cada município teria liberdade para tomar suas decisões.

A Secretária da Saúde, Marcia Reina, disse que a Santa Casa está com 70% de sua capacidade de atendimento tomada por portadores da Covid-19.

Outra informações importante que é está proibida na cidade aglomerações de qualquer natureza, seja elas uma reunião familiar entre e qualquer outro tipo de atividade que além de ser passivo de multa pode ser denunciado pelo telefone: 0800 771 8070

Obs.: Muitos internautas reclamaram que o 0800 acima não funcionava. Nós da redação V1 News ligamos de um telefone fixo e um móvel, no fixo não chegou a chamar e caiu a ligação no móvel funcionou normalmente.