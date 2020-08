13/08/2020 • 14:57:04

​Prefeitura de Araçatuba acata MP e restaurantes só vão atender às 17h

Alteração foi publicada em edição extra do Diário Oficial e já está valendo

A Prefeitura de Araçatuba (SP) acatou a recomendação do Ministério Público, e tornou nulo o decreto que permitia o atendimento presencial em bares e restaurantes da cidade até às 22h.



Com isso, a partir de hoje, o atendimento só será realizado até às 17h, como prevê o Plano São Paulo, do governo estadual.



Por estar na fase amarela, a região só está permitida a autorizar o funcionamento de bares e restaurantes à noite, caso não recue novamente na próxima sexta-feira, dia que o governo estadual atualiza as fases de todas as regiões paulistas.



Nas duas primeiras semanas da fase amarela, o atendimento ao público nesses estabelecimentos pode ocorrer por seis horas, no máximo até às 17h.



​O decreto anulando a autorização foi publicado em edição extra do Diário Oficial hoje (13). A medida já está em vigor.