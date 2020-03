Prefeitura de Fernandópolis adota novas medidas e decreta SUSPENSÃO em alguns serviços.

O coronavírus (COVID -19) já infectou centenas de pessoas desde o início do surto registrado na China. No Brasil, logo após ser detectado o primeiro caso de infecção, estados e municípios têm elaborado e seguido planos para evitar a contaminação da doença.

Em Fernandópolis, até o momento nenhum caso de coronavírus foi confirmado, porém existem três suspeitos no município que aguardam resultados de exames.

Com o objetivo de criar medidas de prevenção e alerta geral à população, considerando a existência da pandemia do COVID -19, o prefeito de Fernandópolis, André Pessuto, reuniu na manhã desta segunda-feira, 16, profissionais da área da Saúde, secretários municipais e vereadores para a elaboração de um plano de trabalho e medidas temporárias e emergências que serão adotadas em Fernandópolis, criando o Decreto nº 8.561 de 16 de março de 2020.

Porém, como o quadro do Coronavírus é dinâmico, essas ações poderão ser revistas e alteradas a qualquer momento pela Administração.

Com as medidas estabelecidas, fica decretado que estão SUSPENSAS no município:

Temporariamente, quaisquer tipos de eventos, público ou privado, nos quais haja a aglomeração de pessoas, como festas, shows, eventos esportivos e culturais ou similares, exceto bares, restaurantes, cultos religiosos, reuniões de clubes de serviços e congêneres. Porém, ficam recomendadas a adoção de todas as medidas ora decretadas e suspensa a emissão de novos alvarás para eventos acima pelo prazo de 60 dias.

Neste período, não haverá atividades esportivas e culturais, sob a promoção do Município, realizadas a partir desta data, inclusive CDI, CCIs, Complexos Esportivos, Escola de Artes, Centro de Convenções, Centro de Eventos e similares.

A Secretaria Municipal da Educação adotará as providências necessárias visando a suspensão gradativa de aulas na rede municipal de ensino, bem como as atividades nas Creches Municipais para crianças de 0 a 5 anos, no período de 16 a 20 de março de 2020, para organização da rotina dos pais e responsáveis no cuidado de suas crianças e ficam suspensas, temporariamente, a partir de 23 de março, todas as aulas e atividades em Escolas e Creches da rede municipal, bem como o transporte de alunos urbanos e rural

Com a efetivação do decreto nº 8.561, fica também proibida a entrada de acompanhantes nos casos em que não há necessidade no atendimento aos serviços de saúde e assistência social do Município.

Com a medida, também ficam dispensados os servidores municipais acima de 60 anos e gestantes, que deverão desenvolver seus trabalhos por meio de “home office”, exceto os da área da saúde, que também terão suspensas suas férias, folgas e abonadas por um período de 60 dias.

Fica determinado nesse período, que nas repartições públicas municipais em que as condições físicas dos departamentos favoreçam o contágio e a proliferação do COVID-19, ficará a cargo do Secretário a implantação de medidas preventivas, tais como: implantação de trabalho home office, revezamento de servidores; restrição de atendimento ao público; com priorização dos meios eletrônicos; adoção de videoconferências ou áudio-conferências em detrimento de reuniões presenciais.

SERVIDORES

Será compulsoriamente afastado: