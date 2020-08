Prefeitura de Fernandópolis constrói novos ninhos para araras

Equipe do Meio Ambiente prepara os ninhos em vários pontos da cidade

Beleza da natureza se traduz em formas e cores. E nada mais colorido do que as aves, entre elas as araras. Esses pássaros multicoloridos podem ser vistos voando em grupos por diversas regiões de Fernandópolis, ganhando a admiração de todos.

Como forma de preservar o Meio Ambiente, a Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deu início a um projeto de criação de novos ninhos para as Araras. Os primeiros ninhais começaram a ser construídos essa semana em troncos de Palmeiras, localizadas na Avenida dos Arnaldos, próximo a UPA, na Praça Central, nas proximidades do Fórum e no Horto Florestal. Esses ninhos receberão monitoramento voluntário e constante da equipe do Meio Ambiente.

O projeto também contará com a construção de novos ninhos, feitos com estrutura de madeira e que serão distribuídos em pontos estratégicos da cidade a fim de garantir um local apropriado para as araras que sobrevoam a cidade.

