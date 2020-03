Prefeitura de Fernandópolis Emite nota sobre 3 casos suspeitos na cidade de Coronavírus.

A Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirma que existem 03 Casos Suspeitos do Covid-19 no município.

Os pacientes passam bem, estão isolados em suas residências e sendo monitorados. As coletas de exames foram feitas pelo CADIP na última sexta-feira, encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz e aguardamos os resultados.

FAKENEWS

Não é verídico um áudio que circula nas redes sociais confirmando um caso no Hospital das Clínicas.

Na próxima segunda-feira, 16, uma reunião será realizada pela manhã com autoridades de saúde e administrativa, visando definir algumas ações que poderão ser adotadas no município.