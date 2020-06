PREFEITURA DE OUROESTE RETIRA BANCOS DA PRINCIPAL AVENIDA DA CIDADE PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DA POPULAÇÃO E CONTAGIO DO CORONAVÍRUS

A Prefeitura de Ouroeste tomou recentemente a medida de interditar os bancos centrais da Avenida dos Bandeirantes, local onde há o maior fluxo de comércios e pessoas. Mas, infelizmente a atitude tomada não durou um dia, desta maneira a prefeitura determinou a retirada dos bancos, uma vez que existe a falta de conscientização de algumas pessoas. Como infelizmente há pessoas circulando sem máscaras, ou saindo às ruas com ela de forma incorreta, com nariz de fora ou no queixo, não respeitando o distanciamento mínimo de 1,50 m e o primordial o isolamento social, que é para ser de forma para que as pessoas fiquem em suas casas, pois existem sim, os casos assintomáticos quando você tem o vírus e não há sintomas, mas pode infectar uma pessoa saudável. Portanto precisamos nos conscientizar com as formas necessárias e recomendadas contra a contaminação deste Vírus que ainda não há vacinas ou descoberta de uma cura. É extremamente necessário não haver o negativismo sobre a gravidade desta doença, não que agora as pessoas só morrem de Covid- 19, elas morrem devido as complicações deste vírus causada no organismo. Um exemplo é o vírus HIV, ninguém morre de HIV e sim das complicações causada por ele, mas atualmente não se há tantos óbitos como antes da descoberta de coquetéis e da conscientização da doença. Entenda-se, se a propagação for muito rápida como vem acontecendo no noroeste paulista e nas cidades vizinhas não terá como atender todos ao mesmo tempo, os hospitais referência não terão estruturas necessárias com o aumento de casos positivos.

A Prefeitura de Ouroeste vem tomado as medidas necessárias, como uma Unidade Básica de Saúde – UBS Celestino Carnielo exclusiva para os pacientes suspeitos de Coronavírus, localizada na rua Antônio Mendes Corado, 1576, CDHU Celestino Carnielo das 07h ás 15h. A cidade conta com a ação do varal solidário com distribuição gratuita de máscaras, houve a instalação de 10 totens com dispenser de álcool em gel nas unidades de saúde e secretaria de saúde, o disque Corona (17) 99677-5715, o Tele Orientação realizada por vídeo chamada com contato direto com médicos, (17) 99613-4461, boletins diários sobre os casos suspeitos, descartados e confirmados no município. Muitos questionam a barreira sanitária, a barreira nada mais é que um controle de quem entra ou sai do município, mas impedir que alguém entre não é possível, pois não podemos intervir no direito de ir e vir das pessoas. “ Se abrirmos tudo e ninguém se cuidar vai adoecer vários ao mesmo tempo, teremos os casos mais graves e menos graves, teremos os que precisaram de respiradores e os que precisaram de UTI, nossa referência é Santa Casa de Fernandópolis onde tem apenas 10 leitos de UTI, a de Jales lotou e estão sendo encaminhados para o HB de Rio Preto. Idade não é regra, está faltando medicamentos para intubação de pessoas, o Hospital de Base cancelou cirurgias por falta de medicamentos, uma vez que pessoas intubadas e nas UTI necessitam, então é sério, é preocupante” explica a secretária de saúde de Ouroeste Daniela Santos. Saia de casa em caso de extrema necessidade, com todos os cuidados necessários respeite o isolamento social, não é o momento de socializar com amigos ou familiares, fique em casa.