Prefeitura de Santa Fé do Sul emite Nota de Caso suspeito de Coronavírus adolescente de 17 anos é Monitorado

A Secretaria Municipal de Saúde da Estância Turística de Santa Fé do Sul confirma que a Santa Casa de Misericórdia está acompanhando um paciente com suspeita de Coronavirus (Covid-19).

Trata-se de um paciente de 17 anos que viajou para o exterior. Ele foi internado hoje, está em isolamento, mas está clinicamente bem e recebendo os cuidados necessários. O resultado dos exames colhidos para confirmação ou descarte do Coronavírus devem sair em 72 horas.

A Secretaria Estadual da Saúde e o Ministério da Saúde já foram notificados.

Com a chegada do Coronavírus ao Brasil, a Secretaria de Saúde tomou as medidas preventivas e de orientação, solicitando, inclusive, a todos os munícipes que viajaram para outros países que entrassem em contato imediatamente.

A Secretaria de Saúde continuará acompanhando o caso e pede à população que se mantenha calma e seguindo os protocolos de higienização para prevenção do vírus.