Prefeitura entrega nova frota de veículos

A Prefeitura de Fernandópolis ganhou na manhã desta segunda-feira, 27, um grande investimento com a maior renovação da frota de veículos da história da cidade. A administração municipal entregou 37 novos veículos, um investimento de R$ 7.489.730,00, uma aquisição que beneficiará diversas secretarias municipais, oferecendo atendimento direto à população.

Durante a solenidade de entrega dos veículos, realizada nas dependências do prédio que em breve abrigará o novo almoxarifado, diversas autoridades, representantes de classes, empresários, lideranças políticas e servidores acompanharam a entrega das chaves.

Entre os participantes, o servidor Edvaldo Colombo Arruda, popular “Tikin”, fez um agradecimento especial à administração municipal pelo investimento. “Tenho 28 anos de Prefeitura e o André Pessuto é o primeiro prefeito que pensou no lado humano, que pensou nos trabalhadores nos garantindo melhores condições de trabalho. Estamos muito satisfeitos e agradecidos”, disse.

Na oportunidade, o secretário de planejamento da Prefeitura, Marcelo Nossa, também explanou sobre o processo e todo trabalho desenvolvido para a aquisição dos veículos. “Esse momento marca a história da Prefeitura de Fernandópolis, um momento nunca visto na cidade. No início da gestão identificamos o sucateamento da frota, principalmente dos maquinários, e era preciso fazer milagres para poder atender a população. Diante dessa necessidade, iniciamos uma busca constante por recursos e conseguimos créditos para realizar a compra, um dos únicos municípios da região que hoje consegue renovar sua frota. Agradecemos todos aqueles que contribuíram com a Prefeitura para que essa necessidade pudesse enfim ser atendida. Deixo aqui um agradecimento especial aos vereadores que tiveram um papel fundamental nesse processo”, disse.

Representando o poder Legislativo, o vereador Salvador de Castro fez uso da palavra e parabenizou a administração municipal pela aquisição. “O dia hoje é muito especial para nossa cidade, essa renovação da frota de veículos da Prefeitura vai beneficiar diretamente a população de Fernandópolis. Parabéns prefeito, vice e todos que tanto se empenharam para isso. Nós, vereadores, vimos a importância desse projeto e o apoiamos, acreditando que os benefícios serão muitos para todos”, comentou.

Encerrado a solenidade, o prefeito André Pessuto citou os servidores que fazem uso de veículos, falou sobre a preocupação e respeito que a atual administração tem com esse trabalho. “Estamos dando dignidade para nossa equipe, essa nova frota mostra nosso respeito e nossa responsabilidade como gestores. Essa é a maior frota de veículos já feita na história de Fernandópolis e fico muito satisfeito em poder fazer parte desse momento. Meu muito obrigado a todos que contribuíram para que esse acontecimento foi possível”, disse.

O evento contou ainda com a participação de representes dos deputados estaduais Itamar Borges e Analice Fernandes e do deputado federal Fausto Pinato.

VEÍCULOS ADQUIRIDOS

– 03 retroescavadeiras – 02 para a Secretaria de Obras e 01 para a Secretaria de Agricultura.

– 05 pás carregadeiras de rodas articuladas – 02 para Secretaria de Agricultura, 02 para a secretaria de Obras e 01 para a Secretaria de Meio Ambiente.

– 02 motoniveladoras – 01 para a Secretaria de Agricultura e 01 para a Secretaria de Obras

– 01 caminhão carga seca – para a Secretaria de Obras

– 01 caminhão guindaste Muck – para a Secretaria de Obras

– 05 caminhões basculante – 03 para a Secretaria de Obras, 01 para a Secretaria de Agricultura e 01 para a Secretaria de Meio Ambiente.

– 01 caminhão tanque pipa – para a Secretaria de Obras

– 01 Caminhão ¾ – para a Secretaria de Obras

– 07 veículos tipo hatch – 01 para a Secretaria de Obras, 01 para a Secretaria de Saúde, 02 para a Secretaria da Fazenda, 01 para a Secretaria de Comunicação, 01 Procon, 01 para a Secretaria de Cultura, 02 para o Gabinete.

– 01 Veículo pick up porte médio (capacidade para cinco passageiros) para a Secretaria dee Agricultura

– 03 Veículos pick up porte médio (capacidade para quatro passageiros /saveiro) – 01 para a Secretaria de Obras, 01 para a Secretaria de Trânsito, 01 para a Secretaria de Esportes.

– 02 Veículos Ambulância – para a Secretaria de Saúde

– 02 Veículos tipo furgão para a Secretaria de Obras

– 01 veículo Van para a Secretaria da Saúde

– 01 Van com acessibilidade para a Secretaria da Saúde

– 01 ônibus para a Secretaria da Saúde.

SAMU

Durante a entrega de veículos também foi oficializada a concessão de três novas ambulâncias para o SAMU de Fernandópolis. Esses veículos estão sendo equipados para que nos próximos dias estejam em uso, visando a agilidade no atendimento à população.

A aquisição das três ambulâncias foi feita por meio do Governo Federal no término do ano passado, antecipando a renovação da frota prevista para o final de 2020, graças ao apoio do deputado federal Fausto Pinato que intermediou a ação agilizando a entrega para Fernandópolis.

