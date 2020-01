Prefeitura Municipal de Estrela D”Oeste – SP retifica Processo Seletivo

Prefeitura Municipal de Estrela D’Oeste – SP comunica a todos a retificação referente as provas do Processo Seletivo que visa contratar profissionais para área da educação.

Conforme os documentos, ficam incluídas no presente certame as funções de Assistente Social, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista e Psicólogo. Para as funções incluídas, a remuneração será de R$ 1.349,76.

Os interessados podem realizar as inscrições no período de 9 a 19 de janeiro de 2020, por meio do endereço eletrônico www.nemesisconsult.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00.

Houve alteração no período das realizações das provas, passando a ter como data prevista o dia 26 de janeiro de 2020, em local e horário a ser divulgado oportunamente conforme determinam os editais disponíveis em nosso site.

Este processo de seleção se dará por meio de Prova Objetiva e de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório.

Em relação aos cargos já divulgados, há oportunidades para formação de cadastro reserva de: Professor de Educação Básica I; Professor de Educação Básica II – Disciplina Arte; Professor de Educação Básica II – Disciplina Educação Física; Professor de Educação Básica II – Disciplina Inglês; Professor de Educação Básica II – Projeto de Leitura – Disciplina Português; Professor de Educação Básica II – AEE – Sala de Recurso; Monitor de Atividades Esportivas e Monitor de Transporte Escolar e Instrutor de Informática.

Assim que contratado, os qualificados farão jus ao salário que varia entre R$ 998,00 a R$ 2.182,69 ou R$ 15,86 por hora aula, em regime de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

