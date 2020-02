Prefeitura Municipal de Fernandópolis inicia recapeamento no Araguaia e Terra das Paineiras

A Prefeitura de Fernandópolis iniciou na manhã desta quinta-feira, 27, a terceira etapa do programa “Mais Asfalto Fernandópolis”, que beneficia no momento vias dos bairros jardim Araguaia e Terra das Paineiras. Os serviços são realizados pela empresa Noromix e fazem parte de um convênio de R$500 mil com a Caixa Econômica Federal.

No Terra das Paineiras serão atendidos trechos das ruas Ercole Busutti e Vitório Della Rovere. No jardim Araguaia, os trechos recapeados estão nas ruas dos Tuins, das Gaivotas, das Araras, das Gralhas, dos Curiós, avenidas das Patativas, dos Sabiás e dos Eucaliptos.

