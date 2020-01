Prefeitura realiza nova etapa de limpeza nas galerias pluviais

A equipe de Obras da Prefeitura de Fernandópolis vem constantemente realizando trabalhos diários para a recuperação da malha asfáltica da cidade e junto a esse trabalho vem a identificação de pontos de alagamentos causados pelo entupimento de galerias pluviais. O monitoramento aponta que a principal causa dos entupimentos é decorrente de lixo doméstico (principalmente garrafas ‘pet’), e da construção civil, que acaba sendo levado pela força da água.

Antecipando o período de chuvas, a Prefeitura realizou uma grande operação de limpeza nos meses de outubro e novembro. Agora para o início de fevereiro a operação de limpeza e manutenção será retomada. De acordo com o chefe do setor responsável, Isaac Yamaguchi, este é um serviço constante, porém, é de extrema importância a colaboração da população. “Estamos trabalhando muito no sentido de identificar as galerias com grande acumulo de lixo, como fizemos nos anos anteriores, mas pedimos que todos colaborem não jogando lixo nas ruas”, ressalta Isaac.

Entre 2017 e 2019, mais de 230 galerias foram limpas e recuperadas, num trabalho inédito feito pela Prefeitura que retirou mais de 50 toneladas de lixo desses locais. Galerias entupidas causam enormes transtornos para a sociedade, podendo inclusive inundar alguns trechos das vias em época de chuva. Para evitar este tipo de problema, a população deve fazer a destinação correta de lixo, jamais descartar os materiais nas ruas.



Serviço:

Os pedidos de recuperação e limpeza das galerias podem ser feitos diretamente para o telefone da Ouvidoria Pública Municipal: 0800-772-4550 e whatsApp 99729-4550

Prefeitura de Fernandópolis

