Presidente das Filipinas manda matar quem desrespeitar medidas contra o coronavírus

As autoridades nas Filipinas foram autorizadas a disparar contra as pessoas que desrespeitarem as medidas implementadas para o combate ao novo coronavírus. Em um discurso transmitido na TV nesta quinta-feira, o presidente Rodrigo Duterte reforçou ainda a “seriedade” da pandemia, que já registra 2.311 casos confirmados e 96 mortes no país. As informações são do jornal Extra.

“Está piorando. Então, mais uma vez, estou falando a vocês sobre a seriedade do problema e que vocês precisam ouvir. Minhas ordens à polícia e aos militares… se houver tumultos e alguma ocasião em que houver reação e as vidas de vocês estiverem em perigo, atirem para matar. Está entendido? Para matar. Em vez de causarem tumultos, enterrarei vocês”, afirmou Duterte.

A população das Filipinas tem entrado em confronto nas ruas da capital Manila, por conta da falta de apoio do governo, principalmente na área de alimentação. Várias pessoas já foram presas. Em Quezon City, cerca de 21 moradores foram detidos por exigir ajuda e protestar sem permissão.