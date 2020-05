Preso grupo que trazia carga ilegal do Paraguai a Fernandópolis

A Polícia Federal e a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, em atuação conjunta no âmbito da Operação Hórus/Programa Vigia, apreenderam hoje (8/5) uma van carregada com produtos estrangeiros, em sua maioria eletrônicos, sem a devida documentação de importação. O veículo saiu da cidade paraguaia de Salto del Guairá e seguia em direção ao Interior do Estado de São Paulo. Cinco pessoas, todos ocupantes da van, foram presas.

Policiais patrulhavam a rodovia BR-163 na altura do Km 110, no Município de Itaquiraí/MS, quando avistaram uma Van, de cor branca, que levantou suspeitas por ter diversas caixas em seu interior. Uma vez realizada a abordagem, foram identificadas cinco pessoas ocupantes do veículo e várias caixas de mercadorias diversas (eletrônicos em geral). Em entrevista, os envolvidos disseram que retiraram as mercadorias em Salto Del Guairá/PY e que as levariam até Fernandópolis/SP, no Interior do Estado de São Paulo.

A van, seus ocupantes e as mercadorias foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Naviraí/MS, onde foi feita a contagem do material apreendido, consistente em telefones celulares, HDs para computadores, roteadores, aparelhos de captação de TV a cabo, perfumes, sonar para embarcação marítima, dentre outros. Diante dos fatos, os cinco ocupantes do veículo foram presos em flagrante pela prática do crime de descaminho.

As forças de segurança vêm buscando trabalhar conjuntamente com o objetivo de combater crimes transfronteiriços, não diminuindo o ritmo dos trabalhos nem mesmo com o enfrentamento à atual crise de saúde pública.

