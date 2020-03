Presos três suspeitos de matarem homem durante a madrugada em Palmeira d’Oeste

O irmão relatou que a vítima tinha sofrido ameaças na noite anterior. A vítima foi retirada da casa durante a madrugada e esfaqueada em frente à mãe no quintal da casa.

Um homem de 39 anos foi encontro morto na Rua Padre Anchieta em Palmeira d’Oeste na madrugada desta quarta-feira, 11 de março, por volta de 1h15. A vítima foi encontrada pela polícia com diversos ferimentos e sem vida.



Durante a manhã os Polícias Militares da cidade de Palmeira d’Oeste com o apoio de equipes de Jales promoveram diligências em posse das informações dos três envolvidos no crime e os localizaram.

Na casa de um dos suspeitos também ocorreu à apreensão de drogas. Os três foram encaminhados para a Delegacia de Palmeira d’Oeste para serem ouvidos e o possível reconhecimento da mãe.

CRIME

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Jornal do Povo da Rádio Assunção FM, a polícia foi acionada para comparecer ao local e encontrou o corpo do homem já caído no quintal da residência aparentando diversos ferimentos causados por arma branca principalmente nas costas. A vítima identificada como Alberto Correia, 39 anos, já estava sem vida.

Na casa, os policiais conversaram com a testemunha identificada como mãe da vítima que contou que durante a madrugada foi acordada com os pedidos de socorro do filho, ela se deparou com três indivíduos tirando ele de dentro da casa, que foi levado para o quintal onde foi esfaqueado. Ela tentou intervir, mas foi derrubada tendo lesões no braço esquerdo e também no joelho. A polícia verificou que a porta da casa foi arrombada.

Durante o registro do caso o irmão da vítima contou que ele havia relatado ameaças com faca na noite anterior por três indivíduos, mas não tinha dado mais detalhes.