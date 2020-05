Previsão de geada na madrugada em Votuporanga e região

Se você achou que a semana começou fria se prepara. Amanhã (27) vai gelar. A previsão é de geada em pontos isolados de Votuporanga e região.

A temperatura mínima prevista é de 7º C, por isso o Centro de Previsão de Tempo Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto de Pesquisas Espaciais prevê também geadas em áreas baixas e próximas de áreas alagadas, rios, corregos, etc.

A sensão térmica pela manhã deve destacar o frio. O clima continua seco e com sol no decorrer do dia, com temperatura máxima de 26ºC nesta quarta-feira e 27ºC na quinta-feira.

Votuporangatudo