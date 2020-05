PRF apreende 14 toneladas de farinha de mandioca sem nota fiscal

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 14 toneladas de farinha de mandioca sem nota fiscal na BR-153, em Rio Preto (SP).



Segundo informações do boletim de ocorrência registrado nesta sexta-feira (29) na central de flagrantes, o motorista do caminhão, de 33 anos, que é da Bahia, disse que transportava a carga para o irmão, no Paraná.





Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, ele estava com notas falsas que seriam usadas para reduzir a carga tributária e o ônus.



O homem foi liberado e a mercadoria apreendida e levada para uma transportadora.



Na segunda-feira (1), a polícia deverá decidir o destino da carga.

