PRF apreende carga de maconha avaliada em quase R$ 500 mil

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante transportando quase meia tonelada de maconha em uma carreta, na manhã desta sexta-feira (6), na BR-153, em Rio Preto. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista levantou suspeitas por transitar com velocidade incompatível com a segurança na pista.

Durante a abordagem, ele ficou nervoso e confessou que receberia R$ 500 para levar a carga até Belo Horizonte. Ao todo, 948 tijolos de maconha, totalizando 405 quilos, foram encontrados no fundo falso da carreta. A droga estava avaliada em quase meio milhão de reais.

Ele está preso à disposição da Justiça, na delegacia da Polícia Federal.

Outro caso

Esta é a segunda grande apreensão de maconha feita nas rodovias de Rio Preto na semana. Na noite da última terça-feira (5), a Polícia Federal apreendeu 1 tonelada da droga na rodovia Washington Luís (SP-310).

O entorpecente estava escondido no fundo falso da carroceria de um caminhão baú. O motorista, de 21 anos, é morador de Fernandópolis e agora está preso no Centro de Detenção Provisória de Rio Preto. Ele pode pegar até 15 anos de cadeia pelo crime de tráfico de drogas.