Primeira frente fria do inverno faz semana começar mais gelada em Jales e região

Desde a manhã do último sábado, 27 de junho, o “tempo fechou” em Jales e região. O forte vento veio acompanhado de chuva e frio no último final de semana do mês. Para os próximos dias, a previsão continua apontando muitas nuvens com curtas aberturas e possibilidade de chuva localizada.



Para a próxima terça-feira, 30, a previsão do tempo, segundo o site Climatempo, indica chuva de 8 milímetros. Já na quarta-feira, 1º de julho, 10 milímetros com 90% de chances. A mínima da quinta-feira, 2 de julho, pode chegar a 14º.

Foconews