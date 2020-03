A primeira paciente diagnosticada com Covid-19 em Rio Preto está curada e foi liberada do isolamento domiciliar. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde, Aldenis Borim, nesta sexta-feira, 27. A paciente é uma mulher de 28 anos, moradora de Rio Preto, que havia viajado para a Itália, França e Bélgica.

Ela apresentou os sintomas em Rio Preto e fez o teste para coronavírus no Hospital de Base, que confirmou a doença. A contraprova feita no Instituto Adolfo Lutz também testou positivo para o vírus. A mulher, no entanto, não precisou ficar internada. Ela se recuperou em casa.

“Quando a pessoa passa do período que é o protocolo dos 14 dias e ela não apresenta mais sintomas, ela já eliminou o vírus. Ela tem anticorpos, ela vai ter uma imunidade para o vírus, mas não vai estar mais transmitindo”, acrescentou Andreia Negri Reis, gerente do departamento de Vigilância Epidemiológica. Segundo ela, passado o período de 14 a 15 dias, se a pessoa ainda apresenta os sintomas, ainda pode transmitir a doença. “Por isso que a gente monitora e vê o dia adequado para liberar esse isolamento. Mas a grande maioria melhora no sexto ou sétimo dia”, explicou.

O secretário também atualizou os números da doença na cidade. Subiu para 11 o número de casos confirmados de coronavírus em Rio Preto. Até quinta, eram 9 casos confirmados. Dos 237 casos notificados, 153 ainda estão em investigação e outros 73 foram descartados.

Aldenis comparou a curva de evolução da doença em Rio Preto com os dados da Alemanha, Inglaterra, Espanha e Itália. Ele mostrou que Rio Preto chega ao 17º dia da epidemia com 11 casos confirmados. Nesse mesmo tempo, a Alemanha já tinha 16 casos confirmados, enquanto a Inglaterra tinha 9. Ao comparar os gráficos, o secretário de Saúde mostrou que a evolução da epidemia no 17º dia em Rio Preto supera Itália e Espanha, que neste mesmo tempo tinham 3 e 2 casos confirmados, respectivamente. “Estamos com uma curva acima do início do quadro na Itália e na Espanha”, disse.

O secretário, então, traz os dados atuais da Itália, que já contabiliza 98.498 casos confirmados e 9.134 mortes e usa a curva de evolução da epidemia no país para defender o isolamento horizontal.

“Muita gente acha que, pelo número de casos que temos, a gente deveria parar com o isolamento domiciliar. Olhe bem o que aconteceu com a Itália. No dia 28 de fevereiro eles estavam com 889 casos e tinham 21 óbitos. A Itália muda a estratégia contra o coronavírus para combater o alarmismo e proteger a economia. Naquele momento, tiraram o isolamento domiciliar, abriram o comércio. Um mês depois, foram para 86.498 casos e 9.134 óbitos. Olha a importância desse isolamento domiciliar. Isso é fundamental. O comitê de combate [ao coronavírus] não está tomando medidas aleatórias. São medidas baseadas no que foi feito nos outros países e nos resultados que tiveram”, afirmou Aldenis. “Por isso que nós temos que continuar com o isolamento domiciliar. Para que não aconteça em Rio Preto o que aconteceu na Itália”, acrescentou.

Ato pela abertura do comércio

Empresários e trabalhadores autônomos de Rio Preto realizaram uma carreata em frente a Prefeitura de Rio Preto, na avenida Alberto Andaló, na manhã desta sexta-feira, 27, para pedir a reabertura dos comércios que estão fechados devido ao Decreto Municipal. Eles reivindicaram a reabertura já na próxima segunda-feira, 30.

Em nota, a Prefeitura de Rio Preto afirmou que as medidas de contingenciamento para enfrentar o avanço do Coronavírus em São José do Rio Preto foram tomadas de acordo com recomendação da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de saúde. “A manifestação é livre em um regime democrático desde que seja realizada de maneira pacífica. A Prefeitura de Rio Preto já havia anunciado ontem, que na segunda-feira, dia 30, fará uma avaliação com lideranças empresariais para saber se há possibilidade de tomar alguma medida que penalize menos o comércio”, finaliza a Prefeitura.

Diário da região