Problema no domínio .br deixa vários sites temporariamente inacessíveis

Problema foi atribuído inicialmente ao DNS do Google, mas problema afetou outros servidores de DNS

Teve problemas com sua internet nesta segunda-feira (3)? Você não está sozinho. Muitos usuários brasileiros passaram por problemas para se conectar aos seus sites como resultado de uma falha do Registro.br, organização que coordena todos os domínios .br no país, causando uma falha em vários serviços de DNS.

Inicialmente, o bug foi atribuído ao DNS do Google por ser um dos serviços mais populares, mas a empresa informa ao Olhar Digital que não houve nenhum problema. “Não identificamos problemas no Google DNS hoje”, diz o comunicado. De fato, o transtorno foi mais profundo e impactou vários serviços de uma vez.

O problema reside, na verdade, em um sistema chamado DNSSec, usado para segurança, que recebeu uma atualização problemática do Registro.br, utilizando uma chave já expirada. Os serviços de DNS que fazem a checagem dessa ferramenta passaram a enxergar nada além de mensagens de erro, fazendo com que eles deixassem de funcionar corretamente.

O serviço de DNS é um grande “catálogo” de endereços da web, permitindo que você, por exemplo, digite “olhardigital.com.br” na barra do seu navegador e encontre esta página que está lendo neste momento. Quando esse serviço fica instável, usuários passam a ter dificuldade em acessar sites, ou então alguns elementos específicos de uma página podem quebrar.

Isso não significa que os sites saíram do ar. Eles só estão inacessíveis pelo seu computador ou celular. Neste caso, só há duas soluções: esperar a recuperação do serviço ou então alterar a configuração de DNS do seu computador para tentar outro serviço que não tenha apresentado problemas. Neste caso, no entanto, qualquer outra opção de servidor funcionaria apenas enquanto o seu cache se mantivesse no ar com as informações antigas; assim que ele expirasse, ele consultaria novamente o Registro.br e passaria a oferecer mensagens de erro.null

Como trocar seu DNS

Existem várias alternativas grátis de DNS, embora seja recomendável tomar algum cuidado com elas por questões de privacidade. Uma das opções mais populares é o DNS da CloudFlare, que é famoso pelo endereço fácil de lembrar: “1.1.1.1”.

Para trocar o DNS no seu Windows 10, basta abrir o “Painel de Controle”, entrar em “Rede e Internet”, acessar “Conexões de Rede” e clicar com o botão direito sobre o seu adaptador de rede (pode ser o seu modem de internet Wi-Fi ou sua porta Ethernet para quem usa cabo de rede). Selecione “Propriedades” e, na janela que abrir, clique em “Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)”. Agora, basta selecionar “Usar os seguintes endereços de servidor DNS” e digitar o número do IP desejado. No caso da CloudFlare, basta digitar “1.1.1.1” no campo de “Servidor DNS preferencial” e dar “OK” para confirmar.

Agradecimento à comunidade Pequenos Provedores pelo aviso e correção