Procurador dorme durante sessão e constrange colegas

Dormindo o sono dos justos! Foi literalmente assim que um desembargador da 4ª Câmara do Tribunal de Justiça da Paraíba compareceu à sessão realizada na terça-feira (07), por videoconferência.

José Raimundo roubou a cena ao cochilar enquanto um de seus colegas falava em um julgamento dos mais importantes. O momento, claro, não passou despercebido pelos companheiros, que fizeram de tudo para manter a seriedade, embora fosse impossível não rir. Tudo indica que o nobre magistrado tenha esquecido a câmera ligada quando decidiu tirar um cochilo.

As argumentações seguiram normalmente, enquanto o dorminhoco sonhava sabe-se lá com o que! Descuidos do home-office que em tempos de redes sociais atentas viralizam mesmo. Olha só um registro desse momento único.