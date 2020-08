Produtor musical Arnaldo Saccomani morre aos 71 anos

O produtor musical e compositor Arnaldo Saccomani morreu na madrugada desta quinta-feira (27), aos 71 anos. De acordo com o colunista Flávio Ricco, ele sofria de diabete severa e insuficiência renal.

A notícia também foi confirmada pelo jornalista Felipeh Campos, do programa A Tarde É Sua. Segundo ele, Sacomani estava em tratamento renal há dois meses e passava por hemodiálise. Amigos próximos afirmaram que o produtor estava muito debilitado e morreu em sua casa em São Paulo.

“Segundo a filha de Arnaldo, Julia Sacomani, o pai teve uma passagem tranquila com todos os familiares em casa na cidade de Indaiatuba interior da capital paulista. Durante a passagem de Arnaldo, a outra filha Thais Sacomani, que é cantora, começou cantar para o pai e segundo a própria Júlia, Sacomani partiu sorrindo e sereno. A despedida será no Parque Memorial Paulista em Embu das Artes e velório somente de duas horas, em decorrência da Pandemia, das 10:00 ao 12:00 desta quinta-feira”, disse o jornalista.

Thais publicou nas redes sociais uma foto de mãos dadas com o pai. “Sempre estaremos juntos”, escreveu.

O produtor musical Rick Bonadio foi um dos primeiros a se pronunciar nas redes sociais sobre a morte do amigo. “É com uma profunda tristeza que dedico esse espaço ao grande amigo, mestre e pessoa que me deu as primeiras oportunidades e incentivos na minha carreira na música. @arnaldosaccomanitv partiu agora à pouco. Sua querida filha Thais me avisou pois sabia da nossa relação de amizade e vida. O Arnaldo é um dos maiores produtores musicais desse país se não o maior. Talentoso, carismático e o rei dos comentários inesperados mas profundamente pertinentes. Obrigado ppr todos os ensinamentos mestre Lindaço , te conheci por um equívoco do destino e graças a você pude fazer o que mais amo na vida. Descanse em paz.”, escreveu.

Trajetória

Saccomani iniciou sua carreira na década de 1960 e produziu discos de Tim Maia, Rita Lee, Ronnie Von, Fábio Júnior, entre outros. Também produziu na Espanha um disco do cantor mexicano Luis Miguel. Produtor, instrumentista e compositor, ele integra a lista 20 maiores arrecadadores de direitos autorais no Brasil.

Ele também atuou em rádio e foi jurado de programas de talentos como “Astros”, “Ídolos” e “Qual é o seu talento?”.

Sua última publicação nas redes sociais foi ao lado de Larissa Manoela, em marçode 2019, quando produziu o álbum Além do Tempo.

Saccomani completou 71 anos na última segunda-feira (24).