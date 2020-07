Professor vai de moto até casa de alunos sem acesso a internet

SBT Interior

A pandemia tem provado que ainda é possível acreditar que as pessoas são boas e generosas. Mais uma prova disso é a história de José Jovino da Silva, um professor de 60 anos, que usa sua moto para distribuir lições para seus alunos que não possuem acesso à internet. O profissonal faz isso desde que as aulas presenciais foram suspensas por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus.

O homem leciona na Escola Professora Porfíria de Araújo, no Sítio Onça, na zona rural de Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco, e declarou para a TV Jornal Interior qual foi sua reação ao saber que teria que dar aula online para seus alunos.

“A secretaria [de Educação do município] me comunicou que ia trabalhar online com os meninos. Eu falei: aqui na zona rural não tem internet, só quatro casas têm, são 14 casas. Atendia a quatro casas, e dez? Como fazer?”, contou.

A decisão do professor foi imprimir as lições da semana e deixar na casa das crianças, assim todas elas têm acesso e podem se desenvolver juntas. Além disso, José recolhe o material preenchido e dá nota para seus alunos. “Eu tenho observado o interesse que os pais têm em resolver as atividades com os meninos”, contou ele.

Lecionando há 30 anos, José Jovino comentou que está feliz vendo que, apesar de toda a situação enfrentada, os alunos estão se saindo bem. “O desempenho está bom, quando eu passo nas casas, tiro fotos deles lendo, uma maravilha. Eu tenho notado que a aprendizagem está indo bem”, encerrou.