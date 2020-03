Professores protestam nesta terça contra reforma da Previdência em Fernandópolis

Segundo sindicato, outras entidades do funcionalismo público foram convidadas à manifestação que ocorre às 14h desta terça, enfrente à Alesp em São Paulo, na cidade de Fernandópolis aconteceu nesta manhã na Praça da Matriz.

Professores do Estado de São Paulo paralisaram suas atividades nesta terça-feira (3), às 9h, na praça da matriz de Fernandópolis, contra a reforma da Previdência de São Paulo, em ato confirmado pelo Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo).

Segundo o sindicato, outras entidades do funcionalismo público também estão convidadas para o ato. No protesto, os manifestantes estão na praça e, depois, acompanharão a votação em segundo turno da PEC da Previdência do Estado.

Entre os motivos da paralisação também foi citado o abono concedido pelo governo de João Doria (PSDB) para equiparação ao piso nacional.

Tvc