Projeto de Lei obriga divulgação dos casos de Covid-19 por bairros em Jales

A Câmara, em Sessão Ordinária (10), aprovou o Projeto de Lei 112/2020, que obriga a Prefeitura a divulgar, nos canais oficiais, as informações sobre casos de Covid-19 por bairros do de Jales.

No site da Prefeitura deverá constar a quantidade de casos, estatísticas e mapas com essas informações. O vereador Luiz Henrique Viotto – Macetão, autor do PL, justificou que a lei tem como objetivo mapear os casos por bairros do município para que possa ser feito um controle mais efetivo, conscientizando os residentes locais em relação ao Covid-19. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade e encaminhado para sanção e publicação do prefeito.

Câmara Municipal de Jales

FocoNews