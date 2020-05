Promotor de justiça pede a prisão imediata de dono da Globo e de 24 governadores: “Dia histórico”

Um promotor de justiça ordenou a prisão imediata do dono da Globo, de ministros do STF, presidentes da Câmara e do Senado e de governadores

Um dos maiores “adversários” de Jair Bolsonaro hoje no Brasil é José Roberto Marinho, filho de Roberto Marinho e herdeiro natural da Rede Globo. Isso porque o canal permanece na cola do presidente, não deixando passar nenhuma polêmica sem ser esclarecida, principalmente no Jornal Nacional, o principal do Brasil.

Essa guerra deixa os mais fanáticos por Jair Bolsonaro exaltados, e isso inclui até um promotor de justiça aposentado, claramente bolsonarista. Ele foi até o Superior Tribunal Militar – STM exigir a prisão imediata tanto do dono da Globo quanto de 24 governadores e também de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Trecho do documento apresentado por ele mostra que o promotor, que alegou estar em “fundamento na Constituição Federal”, apresentou notitia criminis e exigiu a decretação da imediata prisão em flagrante, preventiva ou pelo afastamento dos cargos de José Roberto Marinho e Dias Toffoli.

Um vídeo também foi divulgado nas redes sociais em que um grupo de cidadãos comemora a assinatura do documento por parte do promotor. “Dia histórico no Brasil, o STM é a última instância no Brasil, o último pedido de socorro do povo”, disse um dos homens, que ainda citou nomes dos presidentes da Câmara e do Senado.

Vale lembrar que apesar de ser um pedido formal, é muito improvável que seja acatado pelo STM, já que pedidos isolados desse tipo são comuns judicialmente, mas não necessariamente constitucionais.

Teve gente que levou a sério

Embora muitas pessoas considerem utópico que o pedido seja levado a sério, tem gente com medo. “O povo fica levando a pagode esse povo, dizendo q são tudo doido, dps q eles realmente botarem em prática tudo q falam, vai todo mundo ficar ‘ain pq a gente não esperava’”, comentou ele, revoltado com a atitude do promotor.