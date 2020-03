Quadro clínico do sertanejo Henrique é bastante grave

O sertanejo Henrique, vítima de um grave acidente de trânsito em Santa Fé do Sul, está em estado grave, de acordo com informações do empresário Gustavo Sisto, que acompanha a carreira da dupla Netto & Henrique.

Henrique teve uma parada cardiorrespiratória neste sábado, 29, e alguns órgãos estão seriamente comprometidos. O quadro é tratado como gravíssimo.

O pai do cantor, eu áudio que está circulando nos grupos de Whatsapp, pede orações pela vida do filho.

Acidente

No dia do acidente, a Polícia Militar fazia ronda pelo local e constatou a batida. A equipe conseguiu tirar Henrique, que estava desmaiado, do carro. O Corpo de Bombeiros apagou o incêndio.

O motorista da caminhonete não se feriu. Já o cantor foi resgatado pelo Samu e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Ele chegou com trauma de face e múltiplas escoriações. Após o atendimento, Henrique foi encaminhado para a Santa Casa de Santa Fé do Sul e depois transferido para o Hospital de Base de Rio Preto, onde passou por cirurgia.

A dupla

A dupla é do interior paulista e teve o clipe da música “Forçar a Barra” publicado no Youtube no dia 17 de janeiro deste ano. Em menos de um mês, o vídeo estava com mais de 3 milhões de visualizações.

A dupla postou no Facebook que a canção foi tocada pela primeira vez em uma rádio no dia 23 de janeiro. Um dia depois, os cantores fizeram uma postagem sobre o sucesso da música.

“A música ‘Forçar a Barra’ é primeiro lugar nas rádios do país! Obrigado a todos os fãs, ouvintes, parceiros e radialistas pelo carinho com o nosso trabalho!! Orgulho demais! #NettoeHenrique #ManualdoSofrimento”, diz a publicação.

Nas páginas oficiais da dupla, um comunicado diz: “Informamos que o cantor Henrique, da dupla Netto e Henrique, se envolveu em um grave acidente de trânsito na última madrugada, na cidade de Santa Fé do Sul. Apesar da gravidade da colisão, Henrique passa bem, continuará em observação, tranquilizamos portanto, parentes, amigos, fãs, colegas profissionais e todos aqueles que enviaram mensagens em busca de esclarecimentos. Agradecemos as mensagens de otimismo e desejamos uma pronta recuperação.”

Outros cantores sertanejos, como Zé Neto & Cristiano, Hugo e Guilherme e Fiduma, comentaram a postagem desejando força para Henrique.

