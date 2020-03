QUATRO PESSOAS SÃO PRESAS POR TRÁFICO DE DROGAS EM FERNANDÓPOLIS

Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas na manhã de ontem, 8, por volta do meio dia, na marginal Litério Grecco, trevo da Brasilândia, em Fernandópolis.

Após denúncias anônimas, policiais militares abordaram um veículo que entrava na cidade pela marginal.

Durante a abordagem, um dos ocupantes do carro informou que haviam drogas escondidas no matagal às margens da rodovia João Carlos Stuqui.Foram realizadas buscas pelo local e, com o apoio do canil do Batalhão de Ações Especiais de São José do Rio Preto, o cão ‘Iron’ localizou a droga escondida no mato, tratando-se de dois tijolos de cocaína com peso de 1.350kg.

Os quatro indivíduos permaneceram à disposição da justiça.

Fonte: TVC Interior