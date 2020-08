Queimada ameaça reserva nativa na região norte da cidade

Uma queimada de grande porte que começou no meio da tarde se alastrou pelas pastagens e atinge uma reserva de mata nativa em área rural na região norte da cidade. A área fica próxima a bairros como o condomínio Terra Verdi e Mais Parque, próximo ao recinto da Expo. As labaredas podem ser vistas de vários pontos da cidade. O controle do fogo está prejudicado pelo vento que ajuda propagar as chamas. A região enfrenta estiagem de dois meses.

