Querido Deus, obrigado por tudo o que está dando certo em minha vida

Querido Deus, sei que muitas vezes parece que o procuro apenas quando tenho algo para lhe pedir, por isso hoje eu reservei um momento apenas para lhe agradecer.

Agradecer por sua fidelidade, amor e presença, agradecer por nunca ter deixado o meu lado e por ser a rocha que me sustenta quando estou vivendo os dias mais difíceis de minha vida.

Deus, eu ainda não conquistei tudo o que desejo nem tenho tudo o que quero, mas tenho muito mais do que preciso. Minha vida está caminhando para a frente, apesar dos imprevistos no caminho, e eu tenho que lhe agradecer por isso.

Hoje eu quero lhe agradecer por tudo o que está indo bem, apesar das dores, das más notícias e das injustiças do mundo.

Quero lhe agradecer pela luz que vive em mim, apesar de todas as escuridões que já enfrentei, e pelo Sol que sempre volta a nascer depois de qualquer tempestade.

Obrigado, meu Deus!

Sei que nem sempre sou o melhor filho e que questiono muitas de suas atitudes, mas hoje eu quero lhe mostrar a minha mais profunda gratidão e admiração. Então eu lhe digo:

Obrigado, Deus, por mais um dia de vida e por me presentear todos os dias com o seu amor e cuidado.

Obrigado pela minha família e pelos meus amigos.

Obrigado pela minha saúde, por ter um teto sobre minha cabeça, comida na mesa e pelas pernas que me podem levar aonde eu quiser ir.

Obrigado pela natureza que me encanta e me proporciona a oportunidade de viver bem.

Obrigado pelos atos aleatórios de bondade que presencio e de que participo, e por mostrar que o bem ainda existe, ainda que nem sempre seja facilmente encontrado.

Obrigado pela proteção e segurança que sempre me oferece.

Obrigado pelas novas portas que são abertas todos os dias em minha vida.

Obrigado por me dar forças para acreditar em meus sonhos.

Obrigado pela música, pelo cinema, pela pintura.

Obrigado pelas pessoas que me inspiram e me fazem querer ser a diferença no mundo.

Obrigado pelo conhecimento que admiro de maneiras convencionais e não convencionais.

Obrigado pela diversidade do mundo, que o torna ainda mais belo e interessante.

Obrigado por todas as pessoas que passaram por minha vida e me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje.

Obrigado por segundas chances e por poder me tornar uma pessoa melhor a cada dia.

Obrigado por todos aqueles que vieram antes de mim e de alguma forma tornaram a minha vida mais simples.

Obrigado pela fé, pelo direcionamento e pela companhia.

Não conseguiria colocar em palavras tudo o que tenho para lhe agradecer, mas espero ter conseguido demonstrar minha gratidão.

Obrigado, meu Deus, por tudo o que está dando certo em minha vida, porque sei que foi o senhor quem colocou cada uma dessas coisas em meu caminho.

