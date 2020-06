Rapaz de 37 anos é baleado no Jardim Araguaia; PM procura autor

Um rapaz de 37 anos foi vítima de um disparo de arma de fogo provocado por um indivíduo desconhecido. O fato aconteceu na noite deste domingo, dia 28, em uma ponte que liga o bairro Jardim Araguaia ao Alto das Paineiras, periferia de Fernandópolis.

A.F.S. foi atingido com um tiro no abdômen e o projetil teria saído nas costas. Ele foi socorrido por uma unidade do Samu, sendo levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis onde passa por cirurgia.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e o autor do crime ainda não foi localizado.

Não há informações sobre o motivo dos fatos.

