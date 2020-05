Rapaz de Araçatuba se afoga no Tietê e amigos fogem sem acionar socorro

Um rapaz identificado como Fernando Teodoro Santana, 30 anos, de Araçatuba, morreu afogado no rio Tietê no final da tarde desta segunda-feira, na prainha do Condomínio Itapoã, em Santo Antônio do Aracanguá. Ele estaria na companhia de amigos, que deixaram o local sem prestar socorro e nem comunicar os bombeiros e polícia sobre o caso.

A reportagem do Regional Press apurou que o jovem estava com outros rapazes e duas moças, e o grupo estaria com pelo menos dois jet-skis. Santana estava com duas moças quando caiu do jet ski. Um amigo foi até o local e conseguiu pegar as duas moças, mas Santana já havia afundado nas águas doTietê.

Um rapaz identificado como Fernando Teodoro Santana, 30 anos, de Araçatuba, morreu afogado no rio Tietê no final da tarde desta segunda-feira, na prainha do Condomínio Itapoã, em Santo Antônio do Aracanguá. Ele estaria na companhia de amigos, que deixaram o local sem prestar socorro e nem comunicar os bombeiros e polícia sobre o caso.

A reportagem do Regional Press apurou que o jovem estava com outros rapazes e duas moças, e o grupo estaria com pelo menos dois jet-skis. Santana estava com duas moças quando caiu do jet ski. Um amigo foi até o local e conseguiu pegar as duas moças, mas Santana já havia afundado nas águas doTietê.