Rapaz é preso por tentativa de estupro e roubo a idosa

Um rapaz de 23 anos foi preso hoje (9) por tentativa de roubo, lesão corporal e estupro de uma mulher de 65 anos, deficiente mental, em Nhandeara.

Segundo a polícia, o criminoso utilizou grave ameaça e dominou a vítima durante a madrugada, tendo desferido soco e facada contra a vítima.

Apesar de gravemente ferida, a idosa resistiu e conseguido escapar. O autor do crime foi identificado pela investigação da Polícia Civil. A Justiça expediu ordem de prisão preventiva e o jovem foi preso e levado para a cadeia. Com ele a polícia apreendeu a arma e objetos utilizados no crime.

Votuporangatudo