Rapper é desmembrado e órgãos jogados em máquina de lavar

O corpo do rapper Andy Cartwright foi encontrado desmembrado no apartamento em que morava em São Petersburgo, na Rússia.

De acordo com o jornal britânico ‘Metro’, a mulher do cantor, Marine Kukhal é suspeita de ter esquartejado e depois colocado os órgãos em uma máquina de lavar para serem limpos. Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

A mulher teria dito à polícia que o cantor ucraniano morreu de overdose, mas como ela não queria decepcionar os fãs resolveu esquartejá-lo e guardar partes do corpo. Depois fingiu que ele havia desaparecido.

Ainda segundo a polícia, Marine usou uma faca, martelo, serra e uma tábua para cortar o corpo e depois jogou sal nos membros antes de guardar no apartamento onde mora o filho do casal de 2 anos. A polícia encontrou vestígios de mãos masculinas em um dos membros do rapper como se Andy tivesse sido agarrado.

Marine foi presa, mas depois liberada. A polícia investiga o caso e analisa os restos mortais para determinar a verdadeira causa da morte. Os advogados de Marine negam que ela tenha lavado os órgãos na máquina.