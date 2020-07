Recém-nascido é encontrado ainda com cordão umbilical em rua de Rio Verde

Uma criança recém-nascida foi encontrada abandonada em uma rua da cidade de Rio Verde, no Sudoeste do estado, na manhã desta quarta-feira (8). O bebê, ainda com o cordão umbilical, estava envolto em sacos plásticos e um pedaço de tecido, conforme informou o casal que o resgatou.

Em um vídeo, a mulher que acolheu a criança falou sobre a surpresa que teve. “Esse bebê estava na minha porta. Meu marido estava saindo para trabalhar agora na madrugada e encontrou um rapaz que já havia visto e chamado a polícia. Ele [marido] me chamou e eu tomei um susto. Eu não sei quem consegue fazer uma coisa dessas, está muito frio”.

A Polícia Militar (PM) informou que o recém-nascido foi atendido pelo Samu, e o Conselho Tutelar foi acionado em seguida. O caso foi encaminhado para o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), e será investigada a suspeita de tentativa de infanticídio.