Renan, filho ’04’ de Bolsonaro, é diagnosticado com coronavírus

Jair Renan, o filho “04” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi diagnosticado com covid-19. Segundo a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, ele apresenta sintomas leves da doença, como perda de olfato. Crédito: Reprodução/Facebook Jair Renan está com sintomas leves da covid-19, como perda de olfato

Renan é o quarto membro do clã Bolsonaro a contrair o novo coronavírus. O presidente e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, já foram infectados, assim como Heloisa Bolsonaro, esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Jair Renan é filho de Ana Cristina Valle, assessora parlamentar e ex-mulher do presidente. Procurado pelo O Globo, o Palácio do Planalto não se manifestou sobre o caso.

Em abril, Renan fez piada com a pandemia e disse que preferia “morrer transando que tossindo”. As declarações foram feitas no dia 20 de abril no Twitch, um site de streaming focado na transmissão de videogames.