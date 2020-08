Repórter da TV Tem é atacado ao vivo por morador em Rio Preto

DL News

O repórter André Modesto, da TV Tem, foi atacado por um morador do bairro Parque da Liberdade, em Rio Preto, enquanto noticiava ao vivo um incêndio que acontecia no local durante o telejornal Tem Notícias, na tarde desta sexta-feira (7).

O incidente aconteceu logo que a participação do repórter no telejornal foi iniciada. Um homem aparentemente alterado partiu para cima da equipe e a transmissão ao vivo foi interrompida.

A equipe retornou a participação ao vivo após a chegada da Guarda Municipal. “Só para esclarecer, está tudo bem com a nossa equipe. Um senhor que passava por aqui indignado com incêndio estava bastante exaltado, por isso acabou interrompendo a nossa transmissão”, disse o repórter no telejornal.

Segundo apurou a reportagem do DLNews, o homem estava descontrolado e disse, aos gritos, que emissoras de televisão só “mostram desgraça”, que a imprensa “não presta”, além de palavras de baixo calão. Ainda de acordo com a apuração feita pela reportagem, o jornalista reagiu de forma educada e convenceu o homem a ir embora.

Apesar do susto e constrangimento com a equipe, não houve agressões e ninguém se feriu durante o incidente.