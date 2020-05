Restaurante em Gramado debocha de coronavírus com meme do caixão

View this post on Instagram

Nota Oficial A direção do Divino Gastronomia & Bar vem a público lamentar e repudiar o episódio ocorrido no último sábado (9), quando um vídeo mostrou a cena de garçons levando garrafas de espumante, com a trilha de musical simulando o carregamento de um caixão. Não compactuamos com esta atitude totalmente descabida para o momento em que vivemos, em meio à pandemia de Covid-19. Lamentavelmente, este triste episódio só ocorreu por uma falha operacional, no exato momento em que o gerente saiu para comprar um produto que havia faltado. Se aproveitando do momento, um dos integrantes da mesa foi até o DJ e pediu a referida trilha musical, além de ter encomendado a coreografia aos garçons. Por este motivo, vimos pedir desculpas aos nossos clientes e a toda sociedade por esta falha, e dizer que estamos tomando todas as providências para que episódios desta natureza não venham a ocorrer novamente no Divino. Valdemir Ecker Diretor