Rio-pretenses participam de protesto antirracismo e antifascismo

Grupo de rio-pretenses se reuniu na rotatória do campus da Unesp em Rio Preto, no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (Ibilce), na tarde deste domingo, 7, em manifesto antirracismo e antifascismo, assim como acontece em vários estados do País desde a manhã deste domingo.

Os manifestantes saíram do Ibilce e seguiram pela avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto. Como medida de restrição adotada durante a pandemia do coronavírus, a organização pediu que todos os manifestantes mantivessem o distanciamento mínimo de 1,5 metro e de máscaras. Aqueles que são grupo de risco ou convivem com alguém que é grupo de risco, eles pediram que não fossem ao manifesto.

“O ato é em defesa da democracia, das vidas negras, da população LGBTQ+, de renda emergencial digna e universal para que o povo tenha condições de fazer a quarentena, sem ter que morrer de fome ou de Covid”, diz um dos organizadores da manifestação na descrição do protesto.

Diário da Região