Rio Preto bate recorde com 46 novos casos positivos de Covid-19 em apenas um dia

Rio Preto bateu o recorde e registrou 46 novos casos positivos do novo coronavírus (Covid-19) em apenas um dia. A informação foi divulgada neste sábado (30) pela Prefeitura.

Segundo apuração da reportagem do DLNews, os exames são do Hospital de Base, laboratório da Unesp, Instituto Adolfo Lutz e laboratórios privados.

Com isso, a cidade chegou a 681 casos confirmados de Covid-19.

Óbito

Uma morte também foi confirmada: é uma mulher de 50 anos, que apresentou os sintomas em 19 de maio e morreu nesta sexta, após ficar internada. Segundo a Saúde, ela apresentava comorbidades.

A cidade registra ainda 258 curados da doença – 40%. Já a taxa de óbitos, com o 23º caso, é de 3,6%. No momento, 85 pessoas estão internadas com síndrome respiratória aguda grave

DL news