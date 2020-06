Rio Preto registra dois casos de violência envolvendo faca

08/06/2020 as 11:42 | S. J. do Rio Preto | SBT Interior

Dois casos de violência envolvendo facas foram registrados neste fim de semana em Rio Preto.

O primeiro deles aconteceu no Jardim das Oliveiras. Segundo a polícia, um antônomo de 46 anos foi preso em flagrante depois de agredir a mulher e o enteado, de apenas três anos.

Segundo o registro policial, o suspeito chegou em casa bêbado e começou as agressões. Ele também ameaçou as duas vítimas de morte.

Depois de ver o filho ser agredido e levar um soco na cara, a mulher, de 29 anos, pegou uma faca para se defender e acertou o pescoço do homem. Ele foi socorrido por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa, sob escolta da PM.

Depois, recebeu voz de prisão dentro do hospital.

SOGRO

No segundo registro, um homem de 31 anos foi esfaqueado pelo sogro, na Vila Anchieta.

De acordo com a polícia, a vítima estava com a namorada dentro do quarto dela, quando o sogro apareceu dizendo que não queria o homem ali.

