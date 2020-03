Rio Preto tem primeiro caso confirmado de coronavírus da região

Exame realizado em paciente no Hospital de Base deu positivo para coronavírus. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde, Aldenis Borim, em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira, 13. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde a paciente é uma mulher de 28 anos, moradora de Rio Preto, que viajou para a Itália, França e Bélgica.

A contraprova será feita pelo Adolfo Lutz, em São Paulo, para a confirmação ser oficial. Como já houve uma confirmação no primeiro teste, o instituto deverá priorizar o exame e fornecer um resultado em até 48 horas. Rio Preto ainda tem outros casos suspeitos em investigação.

Plano de contingência Na mesma coletiva de imprensa, a Secretária de Saúde detalhou como será o plano de contingência contra o coronavírus no município. A pasta não descarta a possibilidade de acionar os hospitais particulares se for necessário.

Por enquanto, quem chega de países com transmissão da doença, mas não apresenta sintomas, não precisa fazer os exames. Outra recomendação da Secretaria é que não se façam eventos com mais de 100 participantes.

A Saúde informou que suspendeu todas as atividades comunitárias com idosos, que fazem parte do grupo de risco. Também está no plano de contingência propaganda de alerta sobre o vírus, com cartazes para educar as pessoas.

Por enquanto, as aulas seguem normalmente nas escolas de Rio Preto. Alunos que apresentam suspeita da doença são orientados a ficar em casa. Apenas se houver confirmação é que as aulas serão suspensas na classe do aluno infectado.

