Não são só os “anônimos” que estão precisando do auxílio emergencial oferecido pelo governo, por conta do coronavírus. Tem gente famosa que também entrou na fila para garantir o dinheiro e poder pagar as contas.

A ex-Chacrete Rita Cadillac fez a solicitação dos R$ 600 porque ela está sem trabalhar desde o começo de março.

Rita afirmou que o dinheiro caiu em boa hora e que vai ajudar a pagar a contas do mês.

