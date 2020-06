Rodobens demite 494 funcionários e anuncia corte de salários devido à pandemia

O presidente da Rodobens, Líbano Barroso, publicou vídeo no canal da empresa para falar sobre as demissões

Em meio à pandemia da Covid-19, o novo coronavírus, a Rodobens demitiu 494 funcionários em todo Brasil nesta terça-feira (2), o que inclui Rio Preto. Funcionários que continuam na empresa terão redução salarial e de jornada de 25%. As medidas valem a partir da próxima segunda-feira (8).

O presidente da Rodobens, Líbano Barroso, publicou vídeo no canal da empresa para falar sobre as demissões. “Revimos nossos custos, nossas despesas, no plano de investimento. De forma criativa, digitalmente, implementamos várias medidas para atender nossos clientes. E com olho no caixa. Uma política forte de caixa. Mesmo assim, o cenário de pandemia no Brasil se mantém um cenário imprevisto e com muitos impactos. Mesmo após inúmeras correções, nós nos vimos na necessidade de fazer uma adequação na nossa força de trabalho. Infelizmente tivemos que reduzir nossa força de trabalho e terminando contratos com colegas que participaram da nossa história e construíram a nossa força ao longo destes 70 anos. Agradeço a todos que saem por tudo que fizeram. E saibam que saem por momento contingencial e as portas ficam sempre abertas”, disse em trecho do vídeo.

A empresa sediada em Rio Preto vai oferecer benefícios para os funcionários demitidos nesta terça. “Para cuidar com respeito dos colegas que saem e com justiça, criamos uma extensão do plano de saúde por quatro meses, uma ajuda de recolocação no emprego e adicionalmente um plano de indicação de negócio Rodobens aos que optarem terão oportunidade de ter treinamento digital, monitoria, notebook e uma franquia de dados de internet por 90 dias”, afirmou Barroso.

Nota oficial da Rodobens:

A saúde e a segurança dos 3.800 funcionários são prioridades permanentes das Empresas Rodobens. Diante do agravamento da pandemia do novo coronavírus, o grupo empresarial ampliou suas medidas preventivas e precisou se adequar à nova realidade estrutural, tomando a difícil decisão de rescindir o contrato de 13% dos colaboradores e aplicar temporariamente a redução de jornada de trabalho e salarial em 25%, com base na Medida Provisória (MP) nº 936, que visa preservar empregos e ajudar empresas a atravessarem esse momento de baixa demanda provocada pela Covid-19. Foram consideradas, anteriormente, diversas alternativas para mater o quadro de funcionários completo, como a redução de compras e investimentos. No entanto, para manter a saúde financeira das empresas, essa decisão foi necessária. Em respeito as pessoas, todos os integrantes do grupo foram comunicados nesta terça-feira (2 de junho). Os profissionais que deixaram a empresa contarão com um pacote de benefícios que inclui Plano de Saúde, até setembro, além de apoio para recolocação no mercado de trabalho e convite para participar de um programa com foco em empreendedorismo, os que aderirem ainda receberão notebook e pacote de dados para acesso à internet pelos próximos três meses.Diante de uma situação tão desafiadora, imposta a instituições do mundo inteiro, as Empresas Rodobens lamentam a situação de pandemia e os desdobramentos necessários e agradecem a todos os colaboradores e familiares que sempre exerceram um papel fundamental na história do Grupo, que tem mais de 70 anos de tradição. A escolha difícil, mas responsável e prudente, considerando os impactos do momento atual, é fundamental para garantir que o Grupo mantenha sua contribuição para o desenvolvimento econômico do Brasil. Desde março, o grupo segue em home office, cumprindo todos os protocolos e recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das autoridades locais, monitorando a evolução do cenário e as orientações legais relativas à Covid-19 para poder tomar as decisões mais adequadas diante do avanço da doença em todo o mundo.