Rodrigo Garcia sinaliza fechamento de postos do Poupatempo

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), sinaliza mudanças drásticas nos serviços oferecidos pelo Poupatempo. Ele afirma que quando as unidades reabrirem, o atendimento será diferente, porque a maioria dos serviços já está disponível pelo celular. A fala insinua que unidades podem fechar.

No período da pandemia da Covid-19, o Poupatempo já trabalha com cerca de 60 serviços online. São 76 postos do Poupatempo no Estado. Destes, cinco na região de Rio Preto (Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis, Jales e Votuporanga). O DLNews aguarda posicionamento do Estado sobre o assunto.

A assessoria de imprensa do Poupatempo informou no começo da noite desta segunda-feira (8) que o vídeo é “falso”. “É falso o vídeo que circula nas redes sociais com o vice-governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia, sobre o fechamento dos 76 postos do Poupatempo. Pelo contrário, o Governo do Estado trabalha para facilitar a vida do cidadão e ampliar o leque de opções nos 645 municípios do Estado, tanto com serviços digitais, de forma remota, quanto presencial, com unidades mais modernas e atendimento por meio de Balcão Único”.

